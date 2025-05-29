Domates, biber, patlıcan 'kanunun gücü'nü görecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni bir kanun tasarısı hazırladıklarını belirterek ‘müjdeyi verdi’: “Bu kanunla sebze meyve fiyatlarındaki fiyat düşüşleri hızlanacak.”

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki ‘Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar’ adlı zirveye katılan bakan gazetecilere sebze meyve halleriyle ilgili yeni bir düzenlenme olduğunu belirtip şunları söyledi:

* Hallerle alakalı koordinasyon içindeyiz. Şimdi yeni bir kanun tasarısı hazırladık. Önemli değişimler bekleniyor. Meclis’e sunulacak inşallah.

* Toptancı hallerinin kurulması ve taşınmasında Ticaret Bakanlığı’nı da devreye sokmak istiyoruz. Üretici örgütlerinin ödeyeceği kira bedelini, özeldekilerin yüzde 25’iyle sınırlamak istiyoruz.

* Yani kooperatif getirsin, halde maliyeti daha düşük olsun. Fiyatların inmesine önemli bir katkı yapacaktır bu. Bunun dışında hal işiyle uğraşanların gerçekten halci olması önemli.

* Tarladan hale gelirken aracının azaltılması için getirilen düzenlemeler var. O da çok önemli. Sektörü disipline etmek açısından bunlar olacak.

* İnanıyoruz ki bu kanunla gerek hallerin yönetilmesi, işletilmesi ve denetlenmesi, gerekse sebze meyve fiyatlarındaki fiyat düşüşleri hızlanacak. Çiftçi de kazanacak, tüketici de kazanacak inşallah.