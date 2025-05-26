Ali Ekber Yıldırım: En büyük zarar meyvelerde

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TÜİK’in ilk tahminine göre Türkiye’nin 28,4 milyon ton olan 2024 yılı meyve üretiminin, bu yıl 21,4 milyon ton olması bekleniyor. Tam 7 milyon ton azalma olacağı öngörülüyor. Ancak birçok üretici, felaketin boyutlarının çok daha büyük olduğunu, bunun çok iyimser bir tahmin olduğunu ifade ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 22 Mayıs 2025’te 2. Enflasyon Raporu’nu açıklarken yaptığı konuşmada zirai dondan dolayı gıda fiyatları üzerinde bir baskı olduğunu, fiyatların yukarı yönlü olarak artabileceği sinyalini, mesajını verdi. Çarşı, pazara gittiğinizde de meyve fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Bunun temel nedeni üretimdeki düşüş. Bazı marketler, pazar yerlerindeki satıcılar meyve satışında 1 kilonun fiyatı yerine yarım kilo veya 250 gramın fiyatını etikete yazarak aslında o yüksek fiyatı bir anlamda perdelemeye ve tüketicinin alımdan kaçmasını engellemeye çalışıyor.

Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı