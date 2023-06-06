Dolar ve avroda rekor serisi sürüyor

Seçim sonrasında döviz kurlarında yaşanan rekor serisi sürüyor. Dolar/TL gece saatlerinde 21,67’yi gördü.

Fotoğraf: AA

Seçim sonrası döviz kurlarında ‘kontrollü’ bir yükseliş başladı. Avro ve dolar kurları da her gün rekorlarını tazeleyerek yükselmeye devam ediyor.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından dolar/TL ilk iş gününe 21 seviyesinin üstünde başlamıştı.

Bugün dolar/TL’de gece saatlerinde 21,67 seviyesi görüldü. Kur, 09:26 itibariyle 21,47 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL’yse bugün 23 sınırı aştı.

Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından piyasalarda verilen mesajlar takip ediliyor.