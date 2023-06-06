Dolar ve avroda rekor serisi sürüyor

Seçim sonrasında döviz kurlarında yaşanan rekor serisi sürüyor. Dolar/TL gece saatlerinde 21,67’yi gördü.
Seçim sonrası döviz kurlarında ‘kontrollü’ bir yükseliş başladı. Avro ve dolar kurları da her gün rekorlarını tazeleyerek yükselmeye devam ediyor.
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından dolar/TL ilk iş gününe 21 seviyesinin üstünde başlamıştı.
Bugün dolar/TL’de gece saatlerinde 21,67 seviyesi görüldü. Kur, 09:26 itibariyle 21,47 seviyesinden işlem görüyor.
Avro/TL’yse bugün 23 sınırı aştı.
Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından piyasalarda verilen mesajlar takip ediliyor.