Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 7 Mayıs 2025

Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi. Woelki’nin 2019’da vefat eden rahip Winfried Pilz’le ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği öne sürülmüş ve hakkında soruşturma […]