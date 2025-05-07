Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 7 Mayıs 2025

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,6455 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,9597 seviyesinden güne başladı.

Fotoğraf: AA / Temsili

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.


Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL şu an (saat 9:01) 38,6455 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:02) 43,9597 seviyesinden ilerliyor.

SON HABERLER

Papa seçiminde oy kullanacak kardinale cinsel istismar vakasında yalancı şahitlikten ceza

Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi. Woelki’nin 2019’da vefat eden rahip Winfried Pilz’le ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği öne sürülmüş ve hakkında soruşturma […]