Dolar/TL 18 sınırında

Dolar/TL, faiz ve döviz politikası başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki tercihlere dair endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine yaklaştı.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı. Diğer yandan ABD ekonomisi beklentilerin aksine ikinci çeyrekte de daraldı.

Bu durumla birlikte Türkiye’de Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60’a çıkarması, kurdaki hareketliliği arttırdı.

Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru 17,98’i gördü. Kur 09:00 itibariyle 17,94 seviyesinde.