Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,39 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,10 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi.
Doların fiyatı yüzde 0,39 artışla 30,3100 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,33 yükselişle 32,9860 lira oldu.
Geçen hafta 38,3110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 artarak 38,6820 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 kazançla 35,2400 liradan alıcı buldu.