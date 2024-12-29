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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz ile sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar ve sağanak beklenen dokuz ili sarı kodla uyardı.

Sarı kodla uyarılan iller:


  • Antalya
  • Mersin (karla karışık yağış)
  • Adana (karla karışık yağış)
  • Osmaniye (karla karışık yağış)
  • Hatay
  • Kahramanmaraş (karla karışık yağış)
  • Adıyaman (karla karışık yağış)
  • Gaziantep
  • Kilis

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

Beş ile sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı

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