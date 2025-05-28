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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz ilçenin sınıfı değişti

İçişleri Bakanlığı’nın tebliğiyle dokuz ilçenin sınıfı değişti.

Fotoğraf: AA

Mevzuata göre il ve ilçeler sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlarla hizmet gerekleri dikkate alınarak vali yardımcısı, hudut mülki idare amiri, hukuk işleri müdürü ve il hukuk müşavirlerinin atanmaları için sınıflara ayrılıyor.


İller dört, ilçelerse altı sınıfta değerlendiriliyor.

Bakanlığın, ‘Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sınıfı değişen iller şöyle:

İlİlçeEski sınıfıYeni sınıfı
ŞanlıurfaKaraköprü32
KırıkkaleYahşihan32
GiresunPiraziz43
SivasZara43
DiyarbakırÇüngüş46
GiresunDereli54
GiresunGüce65
SivasGölova65
SivasHafik65

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