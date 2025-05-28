İçişleri Bakanlığı’nın tebliğiyle dokuz ilçenin sınıfı değişti.

Fotoğraf: AA

Mevzuata göre il ve ilçeler sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlarla hizmet gerekleri dikkate alınarak vali yardımcısı, hudut mülki idare amiri, hukuk işleri müdürü ve il hukuk müşavirlerinin atanmaları için sınıflara ayrılıyor.

İller dört, ilçelerse altı sınıfta değerlendiriliyor.

Bakanlığın, ‘Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sınıfı değişen iller şöyle: