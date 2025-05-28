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Yaramazlara biraz batar!

224 ilçeye kaymakam atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre atamalar yürürlüğe girdi.


Ayrıca yapılan diğer atamalar şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: Hüseyin Tekin
  • Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü: Ahmet Küçükikiz
  • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Harun Başıbüyük
  • Mülkiye Başmüfettişliği: Mehmet Mut
  • Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı: Zafer Öz
  • Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı: Niyazi Ulugölge
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı: Keskin Kaymakamı Tunahan Çil
  • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı: Sur Kaymakamı Asım Solak

Ataması yapılan kaymakam ve vali yardımcıları listesine şu linkten ulaşılabilir.

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Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.