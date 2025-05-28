Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre atamalar yürürlüğe girdi.
Ayrıca yapılan diğer atamalar şöyle:
- İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: Hüseyin Tekin
- Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü: Ahmet Küçükikiz
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Harun Başıbüyük
- Mülkiye Başmüfettişliği: Mehmet Mut
- Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı: Zafer Öz
- Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı: Niyazi Ulugölge
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı: Keskin Kaymakamı Tunahan Çil
- İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı: Sur Kaymakamı Asım Solak
Ataması yapılan kaymakam ve vali yardımcıları listesine şu linkten ulaşılabilir.