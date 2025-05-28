Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre atamalar yürürlüğe girdi.

Ayrıca yapılan diğer atamalar şöyle:

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı: Hüseyin Tekin

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü: Ahmet Küçükikiz

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Harun Başıbüyük

Mülkiye Başmüfettişliği: Mehmet Mut

Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı: Zafer Öz

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı: Niyazi Ulugölge

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı: Keskin Kaymakamı Tunahan Çil

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı: Sur Kaymakamı Asım Solak

Ataması yapılan kaymakam ve vali yardımcıları listesine şu linkten ulaşılabilir.