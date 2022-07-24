Doktoru, Covid-19’a yakalanan Biden’ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

Doktoru Kevin O’Connor, Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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O’Connor’ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’ye Biden’ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O’Connor, başkanın ‘Paxlovid’ isimli ilaçla tedavisinde üç gününü doldurduğunu söyleyerek “Durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor” dedi.

Biden’ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O’Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

O’Connor, başkanın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu söyleyerek, “Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor” dedi.