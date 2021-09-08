Doğumda karıştırılıp yanlış aileye verilmiş: 19 yıl sonra 3 milyon avroluk tazminat davası

İspanya’da bir kadın 19 yıl önce doğumunda başka bir bebekle karıştırılarak yanlış aileye verildiğini öğrenince yetkililere 3 milyon avro (yaklaşık 30 milyon lira) talebiyle tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin kuzeyinde Logrono kentindeki bir hastanede, 2002 yılında aynı gün doğan iki bebeğin bir süre kuvöze konduğu, ancak ailelerine teslim edilirken karıştırıldığı ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer karışıklığın insan hatası sonucu yaşandığını belirterek kimin hata yaptığını belirlemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Sağlık bakanlığı 3 milyon avro tazminat talep eden kadına yalnızca 215 bin avro (2 milyon lira) teklif etmiş.

Adı verilmeyen kadın büyükannesi olduğunu sandığı kadın tarafından büyütülmüş. Gerçeği öğrenmesiyle sonuçlanacak süreç ise ‘büyükannesi‘nin çocuğun babası olduğu sanılan kişiye dava açması ve sonucunda DNA testi yapılmasıyla başlamış.

Test, adamın biyolojik baba olmadığını kanıtlayınca ikinci bir test annesi olduğu sanılan kişinin de çocukla genetik bir bağı olmadığını ortaya koymuş.

16 yaşındayken avukatlarının yardımıyla soruşturma açılmasını sağlayan kadın hastanede yanlış aileye verildiğini öğrenmiş. Şimdi biyolojik anne-babasının tespit edilmesi için DNA testinin sonuçlarını bekliyor.