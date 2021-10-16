Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğum bildirim başvurusu e-Devlet’e geldi

Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar, artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğum Bildirimi Başvurusu‘ hizmeti eklendi.


Başvuru için tanınan süre ise çocuğun doğumundan itibaren 30 gün.

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde, çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile tamamlanacak.

Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem bilgi verilerek, kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.

2018’de hayata geçirilen e-Doğum uygulamasıyla, kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine de olanak sağlanmıştı.

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet’e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te

SON HABERLER

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?

HSK üyesi Kocabey: Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim

İstifa eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey, ”TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.