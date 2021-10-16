Doğum bildirim başvurusu e-Devlet’e geldi

Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar, artık doğum bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğum Bildirimi Başvurusu‘ hizmeti eklendi.

Başvuru için tanınan süre ise çocuğun doğumundan itibaren 30 gün.

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde, çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile tamamlanacak.

Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem bilgi verilerek, kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.

2018’de hayata geçirilen e-Doğum uygulamasıyla, kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine de olanak sağlanmıştı.