Sosyal yardım başvuruları e-Devlet’e taşındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başladıklarını bildirdi.

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Bakan Derya Yanık’ın açıklamaları şöyle: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden, farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet kapısı aracılığıyla sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak.”

Güçlü sosyal politika hedefleriyle Türkiye’nin bu alanda öncü ülkeler arasına dahil olduğunu bildiren Yanık, 2002’de sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payının yüzde 1,19 iken 2020’de bu rakamın yüzde 5,76’ya yükseldiğini söyledi.

Bakan’ın verdiği rakamlara göre, 2002’de 1,3 milyar lira olan yardım harcamaları, 2020 yılı itibarıyla 69,3 milyar liraya çıkmış durumda.

Yanık ayrıca 2 milyon haneye sosyal yardım kartları verdiklerini de ekledi.