Doğan Tılıç: ‘Çaldırmamak için’ örgütlenelim

CHP bu süreçte belediye başkanlarını tüm gücüyle sahaya sürmeli, sürecek. Her belediye başkanı, sivil ya da siyasi her örgüt olduğu yerde alınacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmeli.

Ve biz vatandaşlar… Bir talebi daha örgütleyebiliriz; madem iki adaydan birini seçip kaderimizi onun ellerine teslim edeceğiz, dünyanın her yerinde olduğu gibi, televizyonda karşımıza çıkıp birbirleriyle tartışsınlar!

Yarın Putin’in Biden’ın karşısına çıkacaklarsa, önce birbirlerinin karşısına çıksınlar. Demokratik bir seçim iddiasındaysalar, vatandaşlara kendilerini aynı tartıda tartıp karar verme şansı versinler.

Ve biz vatandaşlar bu talebimizi duymalarını sağlayacak kadar yüksek çıkaralım seslerimizi. Gazeteler, medya, sosyal medya bu talebi manşetlere taşıyıp yükseltsin. Nerede görülmüş, iki adayın birbiriyle tartışmadan bir seçime gidildiği?

Şu son 10 günde “çaldırmamak için” örgütlenelim. O örgütlenme 28 Mayıs sonrasında yürünecek yolda da işe yarayacak!

Doğan Tılıç’ın yazısı