Doğalgaza yüzde 50 zam Kazakları sokağa döktü: Hükümet istifa

Kazakistan’da doğalgaza gelen yüzde 50 zamdan sonra halk sokaklara çıktı ve “Hükümet istifa” sloganları attı.

Protestolar Kazakistan’ın ‘petrol şehri’ olarak bilinen Aktav’da başladı. Göstericiler, Aktav’da ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ailesinin Çinli şirketlerle ortak yatırımları olduğunu öne sürerek tepkilerini dile getirdi: “Çin’e bağımlı halk düşmanı diktatörlük ve hükümeti istifa etsin.”

The city of #Aktau in Mangystau region that accounts for 25% of #Kazakhstan’s oil & gas production. People chanting: “Shal Ket!” – “Old man out!" They fed up with #Nazarbayev & his regime. pic.twitter.com/UAm83Cu7B1 — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 3, 2022

Tansiyonun artmasından sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla doğalgaz fiyatlarına yapılan zam yüzde 25’e düşürüldü. Ancak sokakların ateşi dinmedi çünkü tepki sadece gaz fiyatlarına değildi. Her ne kadar doğalgaza yapılan zam protestoları tetiklemiş olsa da ülkede yüksek fiyatlara, işsizliğe ve yolsuzluk iddialarına karşı da tepkiler var.

One out of 3 leading oil producers in the region, Karazhanbasmunai JSC, joins the protest. It has 4670 employees & it develops the field on the Buzachi peninsula 230 km from #Aktau. 50/50 owned by Kazakh state-owned #KazMunaiGas & Chinese state corporation #CITIC Group. pic.twitter.com/nw407ZMnnR — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 3, 2022

Protestoların yoğun olduğu Aktav’a asker sevkiyatı başlarken, birçok Kazak çevre bölgelerden destek için Aktav’a yürüyerek ulaştı. Diğer yandan Tengiz’de çalışan petrol işçileri de yürüyerek Janaözen’e desteğe gitti.

#Tengizchevroil joins the protest in support of #Zhanaozen. It is the largest oil producer in #Kazakhstan, a JV b/n Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunayGas (20%) & LukArco (5%) located in #Atyrau on Caspian Sea. Appx. 39K work for Tengiz, 7K expect to be laid off in 2022. pic.twitter.com/QOuV3wedOh — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 4, 2022

Atırav’daysa polis ve protestocular karşı karşıya geldi.