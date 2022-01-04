Doğalgaza yüzde 50 zam Kazakları sokağa döktü: Hükümet istifa

Kazakistan’da doğalgaza gelen yüzde 50 zamdan sonra halk sokaklara çıktı ve “Hükümet istifa” sloganları attı.
Protestolar Kazakistan’ın ‘petrol şehri’ olarak bilinen Aktav’da başladı. Göstericiler, Aktav’da ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ailesinin Çinli şirketlerle ortak yatırımları olduğunu öne sürerek tepkilerini dile getirdi: “Çin’e bağımlı halk düşmanı diktatörlük ve hükümeti istifa etsin.”
Tansiyonun artmasından sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla doğalgaz fiyatlarına yapılan zam yüzde 25’e düşürüldü. Ancak sokakların ateşi dinmedi çünkü tepki sadece gaz fiyatlarına değildi. Her ne kadar doğalgaza yapılan zam protestoları tetiklemiş olsa da ülkede yüksek fiyatlara, işsizliğe ve yolsuzluk iddialarına karşı da tepkiler var.
Protestoların yoğun olduğu Aktav’a asker sevkiyatı başlarken, birçok Kazak çevre bölgelerden destek için Aktav’a yürüyerek ulaştı. Diğer yandan Tengiz’de çalışan petrol işçileri de yürüyerek Janaözen’e desteğe gitti.
Atırav’daysa polis ve protestocular karşı karşıya geldi.