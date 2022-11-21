Djokovic, Federer’in rekorunu egale etti

Sırp tenisçi Novak Djokovic (35), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde altıncı kez şampiyon olarak İsviçreli Roger Federer’in rekorunu egale etti.

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İlk kez 1970’te düzenlenen, 2000’den beri erkekler dünya sıralamasının ilk sekiz basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri’nin 53’üncüsü 13-20 Kasım’ta İtalya’nın Torino kentinde düzenlendi.

Djokovic, dünkü finalde Norveçli rakibi Casper Ruud’u 2-0 yenerek altıncı şampiyonluğuna ulaştı. Böylece eylül ayında aktif spor kariyerine son veren, altı şampiyonluk sahibi Federer’le (41) sayıyı eşitledi.

Djokovic’in son kazandığı ATP Finali 2015’tekiydi. 2008, 2012, 2013, 2014’te de şampiyon olan Sırp tenisçi yenilgisiz tamamladığı turnuva sonrasında, yedi yıldır beklediği için bu zaferin daha tatlı olduğunu söyledi.

Bu yıl başında Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamayan, ülkeden sınır dışı edilen Djokovic, ”Bu yıl yaşadıklarımdan, Avustralya’da olanlardan sonra büyük bir rahatlama, sevinç kaynağı oldu. Gelecek ne getirir bilemem ama hala kazanmaya açım” dedi.

Tenis erkeklerde beş numara olan başarılı tenisçinin 21 de Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.