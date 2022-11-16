Djokovic, Avustralya Açık öncesi ‘vizeyi’ aldı

Bu yıl başında, Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamayan ve ülkeye gittikten 10 gün sonra sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in, 2023’teki turnuvaya katılmasının yolu açıldı.

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BBC’nin haberine göre yıl başında vizesini iptal eden Avustralya, Sırp rakete yönelik vize yasağını kaldırdı. BBC, Göç Bakanı Andrew Giles’ın, Djokovic’e vize vermeye hazır olduğunu teyit etti.

Tennis Australia’nın başındaki isim Craig Tiley de Djokovic’in 16-29 Ocak 2023’te düzenlenecek turnuvaya katılacağından emin olduğunu söyledi: ”Novak’ın buraya gelip tenis oynamak istediğini biliyorum. Yarışa devam etmek istediğinden eminim. En önemli başarılarına imza attığı Avustralya’yı seviyor.”

Ne olmuştu?

Djokovic, 17-30 Ocak 2022’de Melbourne kentinde düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne’e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, sığınmacıların tutulduğu otele gönderilmişti. O dönem vaka sayıları yüksekti.

Avustralya Açık’ta dokuz, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Önce vize iptali kaldırılsa da sonrasında Göç Bakanı Alex Hawke yetkisini kullanarak vizeyi iptal ettiğini duyurmuştu. Sırp tenisçi sınır dışı edilmişti.