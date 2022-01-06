Djokovic Avustralya Açık’ta oynamayı neden bu kadar istiyor?

Sırp tenisçi Novak Djokovic’in ülkeyi ayağa kaldıran Avustralya Açık’ta oynama kararlılığının arkasında 4,4 milyon neden olabilir!

Djokovic’in Avustralya Açık’ta oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulması Avustralya’da vatandaşları kızdırmıştı.

Dört Grand Slam turnuvasının ilk ayağı olan etkinliğe katılan tüm sporcu ve çalışanların aşılı olması ya da bağımsız bir kurul tarafından verilen muafiyeti olması gerekiyor.

Ancak aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Sırp tenisçiye aşı muafiyeti tanınmasının tepkilere neden olmasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve turnuvaya katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havalimanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

Havaalanında sekiz saat bekletildikten sonra gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülen Djokovic’in avukatları karara itiraz başvurusu yaptı.

Pazartesi günü görülecek davada Djokovic’in sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Oynaması için yeşil ışık yakılırsa favorilerinde biri olan tenisçinin kazanması halinde alacağı ödül tam 4,4 milyon dolar (60,5 milyon lira).

Geçen yıl bu miktar 2,75 milyon dolardı.

Uluslararası tenis turnuvalarında verilen en yüksek miktardaki ödüllerden biri bile tek başına bir motivasyon kaynağı olmak için yeterliyken, Djokovic’in durumunda bir de tarih yazma fırsatı var.

Oynamayı ve kazanmayı başarırsa erkek tenis oyuncuları arasında 21 Grand Slam kazanan ilk isim olacak.