Diyarbakır'daki yangında üçü çocuk dört kişi ölmüştü: İki tutuklama

Diyarbakır’da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı.

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Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566’ncı Sokak’taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran’da çıkmıştı. Yangında hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ve çocukları Yunus Emre (12), Elif (10), Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.