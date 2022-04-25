Diyarbakır’da kuraklık: Barajdan baraja su takviyesi yapılacak

Diyarbakır’da, kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü’ne Dicle Baraj Gölü’nden 27 milyon metreküp su takviyesi yapılacak.

Fotoğraflar: AA

Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972’de kurulan, 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölündeki su seviyesi, yağış azlığı, iklim değişikliği, buharlaşma gibi nedenlerle son yıllarda düştü.

Bölgedeki tarımsal sulamada önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı yapılan baraj gölündeki su çekilmesi, canlıları da olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezi baraj gölüne su takviyesi yapılmasını kararlaştırdı.

Fotoğraflar: AA

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Yaşar Ceylan, AA muhabirine, bu yıl da yağışların geçen yıl gibi yetersiz olacağının öngörüldüğünü anımsatarak bu aya kadar düşen yağışların beklenilen düzeyde olmaması nedeniyle özellikle Diyarbakır’ın ova kesimlerindeki sulama amaçlı barajların yeterli su depolayamadığını anlattı.

59 kilometre mesafe kat edecek

58 bin hektar alanı sulayan Devegeçidi Baraj Gölü’nün bu yıl 62 milyon metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Ceylan şöyle devam etti: ”Barajımızda depolanan su 35 milyon metreküp civarında. Mahsulün kurumaması için çiftçilerimizin sağlıklı sulama yapabilmesi amacıyla Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalıyla Dicle Baraj Gölü’nden su almak suretiyle 27 milyon metreküp suyu terfi etmek durumundayız.”

Kanallar vasıtasıyla suyun 59 kilometre mesafe katedilerek taşınacağını belirten Ceylan, “Bunun için yaklaşık 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılacak. Yaklaşık 15 milyon lira enerji maliyeti söz konusu olacak. Takviye işlemini yaklaşık bir haftada tamamlamayı planlıyoruz” dedi ve çiftçilerin suyu tasarrruflu kullanmasını istedi.