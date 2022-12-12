Diyarbakır’da ‘dini nikahlı eşi’ tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’nde konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken […]