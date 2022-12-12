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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da ‘dini nikahlı eşi’ tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da ‘dini nikahlı eşi’ tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, sekiz gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre merkez Yenişehir ilçesinde 4 Aralık’ta ‘dini nikahlı eşi’ S.G’nin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Gülcan A., tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.


Sekiz günlük yaşam mücadelesini kaybeden Gülcan A.’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, saldırının ardından kaçan S.G.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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