Diyarbakır'da 'Azadî İmamoğlu' pankartı: CHP'lilere gözaltı

Diyarbakır’da tarihi surlara asılmak istenen ‘Azadî İmamoğlu / Free İmamoğlu’ (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı pankarta el konuldu. CHP’liler gözaltına alındı.

Fotoğraf: @MSTanrikulu / X

ANKA‘nın haberine göre polis CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, il başkan vekili Remzi Sürek, parti yöneticisi Recep Yavuz dahil CHP’liler idari işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

‘Free İmamoğlu’ yazılı pankart ilk olarak CHP’li vekillerce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılmış, İstanbul başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

CHP’liler tepki olarak pankartı birçok ilde asmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pankartı partisinin grup toplantısında açarak şu sözlerle meydan okumuştu:

“Buna deliriyorlar. Hadi gel indir. Bir başsavcıya, üç savcıya, üç hakimin arkasına saklanan korkaklara söylüyorum; Ekrem İmamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracaktır.

Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’nun resminden korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde.”

Öte yandan Diyarbakır Surları’na daha önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri Yahya Sinvar’ın posterleri asılmıştı.