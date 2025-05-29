Diyarbakır'da 'Azadî İmamoğlu' pankartı: CHP'li başkana para cezası

Diyarbakır’da tarihi surlara asılmak istenen ‘Azadî İmamoğlu / Free İmamoğlu’ (İmamoğlu’na özgürlük) yazılı pankarta el konuldu.

CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt’a 2 bin 953 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: @MSTanrikulu / X

Polis pankart nedeniyle Kurt, CHP il başkan vekili Remzi Sürek ve parti yöneticisi Recep Yavuz’un da olduğu CHP’lileri idari işlem yapmak için karakola götürdü.

ANKA‘nın haberine göre işlemlerin ardından CHP’li Kurt’a, Kabahatler Kanunu kapsamında ‘toplatma yükümlülüğüne aykırı davranış’ gerekçesiyle 2 bin 953 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan Diyarbakır Surları’na daha önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri Yahya Sinvar’ın posterleri asılmıştı.

Ne olmuştu?

‘Free İmamoğlu’ yazılı pankart ilk olarak CHP’li vekillerce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılmış, İstanbul başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

CHP’liler tepki olarak pankartı birçok ilde asmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pankartı partisinin grup toplantısında açarak şu sözlerle meydan okumuştu:

“Buna deliriyorlar. Hadi gel indir. Bir başsavcıya, üç savcıya, üç hakimin arkasına saklanan korkaklara söylüyorum; Ekrem İmamoğlu masumdur, gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracaktır.

Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’nun resminden korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde.”