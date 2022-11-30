Diyarbakır’da 572 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Lice kırsalında tespit edilen üç ayrı noktada 572 kilogram ‘toz ve kubar’ esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi” denildi.