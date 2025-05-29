Diyanet'e yeni yetkiler tanıyan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.

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Kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Kanun’un bir maddesinde değiştirilen althüküm, Diyanet’in ‘sakıncalı’ bulduğu Kuran meallerini toplatıp imha edebilmesini de öngörüyor.

Diyanet ‘İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilen mealleri’ inceleyebilecek ya da bu incelemeyi talep üzerine yapabilecek.

İncelemenin ardından başkanlığın yetkili ve görevli yargı mercine müracaatı üzerine ‘sakıncalı’ meallerin basım ve yayını durdurulabilecek.

Dağıtılmış olanlarınsa toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek.

Yayın internetten yapılmışsa da başkanlığın müracaatı üzerine bu yayınla ilgili içeriğin kaldırılması veya erişime engellenmesi kararı verilebilecek.