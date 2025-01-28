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Diyanet 'kafası': Baba huzurlu olursa anne de huzurlu olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur” dedi.

Fotoğraf: AA

Erbaş, Diyanet’in ‘Baba Okulu’ projesinde babalar ve çocuklarıyla buluştu. ‘Baba Okulu’ ifadesinin çok sıcak bir ifade olduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:


* Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özenle projelendirilen, çocuklarımız babalarıyla daha mutlu bir hayat nasıl sürdürebilirler, ailelerini daha huzurlu nasıl yapabilirler, bu amaçla doğmuş bir projedir.

* Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur.

* Anneleri, babaları mutlaka medeniyetimizin değerleriyle tanıştırmamız ya da tanışıklığını geliştirmemiz, aile ilkeleri ve değerleriyle, çocuk, anne, baba, aile nasıl mutlu, huzurlu olur. Bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önemli çalışmalar yapıyoruz

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