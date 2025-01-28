Diyanet 'kafası': Baba huzurlu olursa anne de huzurlu olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur” dedi.
Erbaş, Diyanet’in ‘Baba Okulu’ projesinde babalar ve çocuklarıyla buluştu. ‘Baba Okulu’ ifadesinin çok sıcak bir ifade olduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:
* Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özenle projelendirilen, çocuklarımız babalarıyla daha mutlu bir hayat nasıl sürdürebilirler, ailelerini daha huzurlu nasıl yapabilirler, bu amaçla doğmuş bir projedir.
* Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur.
* Anneleri, babaları mutlaka medeniyetimizin değerleriyle tanıştırmamız ya da tanışıklığını geliştirmemiz, aile ilkeleri ve değerleriyle, çocuk, anne, baba, aile nasıl mutlu, huzurlu olur. Bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önemli çalışmalar yapıyoruz