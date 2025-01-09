Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Hafız Kal’ yarışması: Birinciye 25 bin lira ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlığını tamamlayan 30 yaş üstü kişilere ‘Hafız Kal’ yarışması yapılacak. Birinciye 25 bin lira ödül verilecek.
AA’nın aktardığına göre yarışmaya başvuranların Diyanet çalışanı olmaması ve daha önce yapılan hafızlık yarışmalarının Türkiye finallerinde yarışmaması şartı aranacak.
Başvuruların 7 Şubat’a kadar alınacağı yarışmanın Türkiye finalleri, 5-9 Mayıs’ta kadınlar için Ankara, erkekler için Kocaeli’de düzenlenecek.
Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüyeyse 15 bin lira ödülün verileceği yarışmaya ilişkin detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde.