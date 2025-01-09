Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Hafız Kal’ yarışması: Birinciye 25 bin lira ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlığını tamamlayan 30 yaş üstü kişilere ‘Hafız Kal’ yarışması yapılacak. Birinciye 25 bin lira ödül verilecek.

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AA’nın aktardığına göre yarışmaya başvuranların Diyanet çalışanı olmaması ve daha önce yapılan hafızlık yarışmalarının Türkiye finallerinde yarışmaması şartı aranacak.

Başvuruların 7 Şubat’a kadar alınacağı yarışmanın Türkiye finalleri, 5-9 Mayıs’ta kadınlar için Ankara, erkekler için Kocaeli’de düzenlenecek.

Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüyeyse 15 bin lira ödülün verileceği yarışmaya ilişkin detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde.