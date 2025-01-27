Diyanet-Sen üyeleri Diyanet'e tepkili: Faizli bankacılığa karşıyız

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde ‘maaş promosyon ihalesi’ni protesto etti. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız “Ekonomik sömürünün kaynağ faizli bankacılığa karşıyız” dedi.

Fotoğraf: Diyanet-Sen

Diyanet, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan maaşları için katılım bankalarıyla anlaştı.

Bu tip anlaşmalar nedeniyle maaş ve bankacılık işlemlerinde sorun yaşadıklarını belirten Yıldız, daha önce de bu duruma tepki gösterdiklerini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Biz, Mart 2025’de yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ısrar edilmemesi için başkanlığı uyarmak için toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık.

Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katılım finans bankalarıyla maaş anlaşması imzalamış, rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır ve hala yaşamaktadır.”

Kurum idari kurulunda ‘başkanlık merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele verilen hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması’ kararını aldıklarını söyleyen Yıldız şöyle devam etti:

*Başvurumuz üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu da 24.5.2024 tarihli kararında katılım bankalarının yetersiz ve eksik hizmetleri nedeniyle personelin mağdur olduğunu tespit etti ve yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. MağduriyetleriN bütün detaylarına vakıf olduğu halde başkanlık sadece bu bankalardan teklif istemeye devam ediyor.

*Bizler kesinlikle ekonomik sömürünün kaynağı olan faizli bankacılığa karşıyız. Bunun için Diyanet-Sen olarak; insani bir ihtiyaç olan bankacılık hizmetlerine ulaşımda bahsettiğimiz eksikliklerin giderilerek katılım finansların gelişmesini, genişlemesini, tüm bankacılık hizmetlerini daha nitelikli yapabilmeleri adına atılan her türlü düzenlemeyi destekliyoruz. Bu nedenle sendika genel merkezimiz de sadece katılım bankalarıyla çalışmaktadır.

*Dini hassasiyetlerle faizli bankalarla çalışmayan milletimizin bu hassasiyetinin istismar edilmesine de karşıyız. Hem eksik hizmet sunacaksınız, hem banka şubeniz olmayacak, hem personeli mağdur edeceksiniz hem de istediğiniz ihaleyi alacaksınız. Din görevlileri olarak bu dayatmaya bugün burada ‘dur’ diyoruz!

*Bizler Diyanet-Sen olarak, rekabet şartlarının ve Diyanet çalışanlarının lehine en yüksek faydanın sağlanmadığı, günümüz ekonomik şartlarıyla bağdaşmayan maaş anlaşma ihalesini kabul etmeyeceğimizi buradan beyan ediyoruz.