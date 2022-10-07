Disney’in yeni yerli dizisi Ben Gri’den ilk fragman

Disney Plus Türkiye’nin yeni yerli içeriği ‘ Ben Gri’ dizisinden ilk fragman yayımlandı.

Timuçin Esen

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, orijinal yerli içeriklerinden bir yenisini daha ekledi. Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki ‘Ben Gri’ dizisinden ilk fragman yayımlandı.

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur & Durul Taylan oturuyor. Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın yer aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor.