Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını kınayarak ‘olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gerektiğini’ kaydetti.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde İslami Cihad Hareketi’ne ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda aralarında beş yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Hava saldırılarının ‘şiddetle kınandığı’ belirtilen açıklamada, şunlar yazıldı: “Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz.”