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Yaramazlara biraz batar!

Diş tedavisi sırasında soluk borusuna iki implant kaçtı

Afyonkarahisar’da, bir kişinin diş tedavisi sırasında soluk borusuna kaçan iki implant başarıyla alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Belçika’da yaşayan 56 yaşındaki Demet Kaplan, geldiği Emirdağ ilçesinde diş tedavisi için bir kliniğe gitti.


Operasyon sırasında birbirine yapışık olan 2 implant hastanın dişinden düştü.

Kaplan, yutkununca implantlar soluk borusuna kaçarak burayı tıkadı.

Nefes almakta zorlanan Kaplan, Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’da başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaplan’ın akciğer girişinden implantlar başarıyla çıkarıldı.

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