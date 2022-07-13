Dior ve Valentino arasında ‘dükkanımın önünü kapattın’ gerginliği tatlıya bağlandı

Lüks Fransız markası Dior, defilesi sırasında mağazasına erişimi engellediğini iddia ettiği İtalyan rakibi Valentino’dan zararını karşılaması talebini geri çekti.
İtalya’nın başkenti Roma’da 8 Temmuz’da düzenlenen Valentino defilesinde modeller turist mıknatısı, tarihi İspanyol Merdivenleri’nde Pierpaolo Piccioli’nin tasarımlarıyla yürümüş, defileye Anne Hathaway, Anna Wintour, Naomi Campbell, Andrew Garfield ve Kate Hudson gibi ünlüler katılmış, basın yoğun ilgi göstermişti.
Valentino’nun defilesi nedeniyle mağazasına erişimi engellendiğini öne süren Dior zararının karşılanması için 100 bin avro talep etmişti.
Reuters’a konuşan bir kaynak Dior’un mektubundan alıntı yaparak markanın ‘iki modaevi arasındaki yakın ilişkinin ışığında’ talepten vazgeçtiklerini belirtti.
Aynı kaynak, defileden sonraki ilk mektubunda Dior’un, müşterilerin erişiminin engellenmesi nedeniyle normalde çok yoğun olan cuma öğleden sonra saatlerinde mağazanın boş kaldığını yazdığını anlattı.