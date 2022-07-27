Dilek Güngör: Gerekirse, 1 Temmuz 2023’e kadar evini boş tutmaya razı bir kesim var

Hükümet kira artışlarına geçici de olsa sınırlama getirdi ama bunu uygulayan pek yok. Özellikle büyükşehirlerde yüzde 25’lik sınır sembolik kaldı. Yüksek kira bedeli ev sahibine tatlı geliyor. Gerekirse, 1 Temmuz 2023’e kadar evini boş tutmaya razı olan bir kesim var. Ya da ‘tahliye’ baskısıyla zorla istediği zammı almaya çalışıyor. Tabii, ödeyebilen olursa bu resti kabul ediyor. Fahiş kira zammı yapınca bu kez de kiracı, kirayı ödeyemiyor, evdeki eşyalara zarar veriyor. Velhasıl, iki taraf açısından da iş çığırından çıkmış vaziyette…

Dilek Güngör’ün yazısı