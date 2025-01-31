Dilek Ekmekçi'ye tahliye kararı

Ceza hukukçusu avukat Dilek Ekmekçi’ye ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla iki yıl bir ay ceza hapis cezası verildi.

Ayrıca Ekmekçi’nin ‘yattığı süre’ gözetilerek tahliyesine karar verildi.

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Ekmekçi daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’na bağlı bazı isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu iddiası ve kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

25 isim arasında İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul il başkanları da yer alıyordu.

MHP’lilerin şikayeti üzerine Ekmekçi, 30 Ağustos 2024’teki bir paylaşımı nedeniyle ‘iftira’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınmış, 1 Eylül 2024’de de tutuklanmıştı.

Ardından tahliye edilen Ekmekçi aynı FETÖ’ye üyelik iddiasıyla yine tutuklanmıştı. 22 Ekim 2024’deki ilk duruşmada yine tahliye edilen Ekmekçi ertesi gün yeniden tutuklanmıştı.

Beş aydır cezaevinde bulunan Ekmekçi bugün İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Ekmekçi’ye ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla iki yıl bir ay ceza hapis verdi. Ekmekçi için ayrıca ‘yattığı süre göz önünde bulundurularak’ tahliye kararı verildi.