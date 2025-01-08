Dilara Koçak: Bağırsak sağlığı için de en iyi diyet

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Bahsettiğim gibi US News, değerlendirme için 12 yeni ‘En İyi Diyet’ kategorisi eklemiş; hepsi belirli sağlık ve yaşam tarzı ihtiyaçlarına odaklanıyor: ‘Artrit, Beyin Sağlığı, Karaciğer Yağlanması Bağırsak Sağlığı, IBS, İnflamasyon, Menopoz, Zihinsel Sağlık En İyi Diyet’ gibi pek çok kategori yeni eklenenler arasında. Raporda yer alan yeni diyet kategorilerinin çoğunda anti-inflamatuar beslenmenin önemi vurgulanıyor.

Bağırsak sağlığından sık sık bahsediyoruz, 2025’te de en önemli konularımızdan biri olacak.

Akdeniz diyeti 4.3 puanla aynı zamanda en iyi bağırsak sağlığı diyeti olarak belirtiliyor. İkinci sırada ise 4.1 puanla onu vegan diyet izliyor. Biliyorsunuz ocak ayı veganuary olarak kutlanıyor ve vegan beslenme konusunda farkındalık hedefleniyor.

Vegan beslenme ve bağırsak sağlığı denince bitkisel proteinlerden bahsetmeden olmaz.

Baklagiller yüksek bitkisel protein içeriklerinin yanı sıra lif açısından da katkı sağlıyor, çözünür lif içerikleri ile bağırsaklarımızın en büyük destekçilerinden. Baklagilleri filizlendirerek besin profilini iyileştirebilir, filizlendirilmiş fermante bakliyatlarla sofranızı renklendirebilirsiniz.

Dilara Koçak’ın yazısı