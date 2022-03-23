Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıran iki sanığa 11 ay hapis cezası

Gazeteci Levent Gültekin’e saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 11 ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanıkların ‘sosyal ilişkilerini dikkate alarak’ indirimli olarak verdiği hapis cezasının açıklanmasını da geriye bıraktı. Yani Kılıç ve Doğru hapse girmeyecek.

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Gültekin 8 Mart’ta İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde bir grubun saldırısına uğramıştı. Tutuklanan iki sanık iki ay sonra serbest bırakılmıştı.

ANKA’nın aktardığına göre Gültekin’e saldırdıkları tespit edilen Muhammet Emin Kılıç ile Ömer Doğru’nun Bakırköy 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılandıkları davada bugün karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve Levent Gültekin katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık avukatı, müvekkillerin beraatlerini talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Kılıç’a ve Doğru’ya ‘kasten yaralama’ suçundan birer yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların eylemi nedeniyle Gültekin’de hafif derecede kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezalarını ayrı ayrı bir yıl ikişer aya yükseltti.

Mahkeme, sanıkların ‘sosyal ilişkileri ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak’ cezalarını ayrı ayrı 11 ay 20’şer güne indirdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.