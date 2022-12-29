Dijital TL Ağı üzerinden ilk ödemeler başarılı

Merkez Bankası (MB) ‘Dijital TL Ağı’ üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı olduğunu açıkladı.

Dijital TL platformu geçen yıl kurulmuştu.

Kripto para birimleri yatırım araçları olarak geçen yıllarda cazibesini artırınca, bir yandan manipülasyonlara ve vurgunlarına karşı vatandaşlarını uyarmaya çalışan hükümetler, diğer yandan kendi dijital para birimlerini geliştirme yoluna gitmeye başladı.

MB de geçen sene dijital TL platformu oluşturmuştu. Dijital TL’nin tedavülüne yönelik henüz alınmış bir karar bulunmuyor.

MB’nin yazılı açıklamasına göre, yürütülen dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023’ün ilk çeyreğinde de devam edilecek. Testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporuyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023’te seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin düzenleneceği ileri fazlara geçilecek.

Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleriyle entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecek.

Açıklamada şöyle dendi: “Dijital TL’nin hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 boyunca Dijital TL’nin teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecek.”