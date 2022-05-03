‘Dijital dedektif’ paylaştı: Twitter’ın beklenen özelliği böyle çalışacak

Twitter’ın merakla beklenen edit (düzenleme) özelliğinin nasıl olabileceği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter/ Jane Manchun Wong

Twitter geçen ay, düzenleme özelliği üzerine çalıştığını doğrulamış ve önceliklerinin tweet sohbetlerinin bütünlüğünü korumak ve özelliği güvenli şekilde hayata geçirmek olduğunu söylemişti.

Sosyal medya platformlarının kodlarından henüz uygulanmaya geçmeyen, deneme aşamasındaki özelliklerini keşfeden ‘dijital dedektif’ Jane Manchun Wong, Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Buna göre paylaşılan bir tweet’i düzenlemek için sağ üst köşede diğer özelliklerin arasında yer alan ‘tweet’i düzenle’ butonu kullanılacak. Şimdilik bu özelliğe tıklamak için paylaşım sonrası 30 dakika süre tanınacak gibi görünüyor.

Ayrıca düzenleme özelliği yalnızca küçük yazım hatalarını düzeltmeyi değil, bütün tweet’i silip baştan yazılmasını da mümkün kılıyor.

Bu özellik yanlış bilgilerin yayılması, gerçeklerin çarpıtılmasına neden olabileceği ya da kötü kullanılabileceği konusunda eleştiriler almıştı.

Araştırmacı Wong’un paylaşımlarına göre tweet’in paylaşıldığı saat bilgisinin yanında tweet’in düzenlendiğine dair bir ikon yer alacak. Kullanıcıların bunun üzerine tıklayıp tweet’in önceki halini görmesine imkan tanınacak.

How an edited Tweet looks like on Twitter Web App: pic.twitter.com/boouYlvhA3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Clarification: The Edit Tweet feature does let you create a new Tweet edit with an entirely different content, not just an additional line



I just added “edit:” because for comedic effect and that’s how I personally use the edit feature on Reddit https://t.co/KdtJrXz7qz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022