Digiturk’le yayın hakları için anlaşılamadı, imza hakkı Saran ve TRT’de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1’inci Lig maçlarının yayın hakkı konusunda Digiturk’le sözleşme imzalandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

TFF, maçların yayın hakkı için düzenlenen ihalede farklı paketler için kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri tek tek kamuoyuna açıklamıştı. 2,1 milyar liralık en yüksek teklif reddedilmişti. TFF katılımcılara bir hafta daha süre tanımıştı.

TFF’nin açıklamasında, 2022-2023 sezonu ve sonrasını içeren yayın hakları konusunda en yüksek teklifi veren Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’yle (Digiturk) belirlenen süre sonunda sözleşme imzalanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. AŞ ve TRT’ye geçmiş bulunmaktadır” dendi.

Digiturk de bu gelişmeye dair bilgilendirme mesajı yayınladı: “Türkiye Futbol Federasyonu ve İhale Komisyonunun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonunun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.”