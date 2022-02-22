Yayın ihalesinde son teklif 2,1 milyar TL

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakkı için düzenlenen ikinci ihalede en yüksek teklifin 2.1 milyar TL olduğu belirtildi.

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Paketlerin tamamı için mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya’dan gelen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından kabul edilmemişti.

NTVSpor’un aktardığına göre ilk ihalede yıllık 2 milyar TL’lik en yüksek teklifi veren kuruluş yüzde 5 artışa giderek rakımı 2,1 milyar liraya çıkardı. Ancak bu teklif de kabul görmedi.



Federasyon, perşembe günü yapılacak ihale komisyonunda teklifleri tekrar gözden geçirecek, nihai kararı 28 Şubat pazartesi günü verecek.

Kulüplerin yayın gelirinden bu yıl toplam hedefi 2 milyar 650 milyon TL.

2016’daki yayın ihalesini yıllık 500 milyon dolarlık teklifiyle Katarlı Bein Media kazanmış, bunda dolar kurunun 3,26 TL’ye sabitlenmesi tartışma yaratmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, umdukları teklifin gelmemesi durumunda ‘Süper Lig TV’yi kurabileceklerini söylemişti.