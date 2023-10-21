Devri gerçekleşmeyen hacizli mallarla ilgili yeni karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerde bulunan hacizli malların mülkiyet devri yapılmazsa Türkiye Kızılay Derneği’ne bedelsiz devrinin yapılacağını duyurdu. Uygulama 1 Kasım’da başlayacak.

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Tunç, yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesini taraf menfaatini ve ‘kamu yararını’ gözeterek çözüme kavuşturduklarını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Tunç şöyle dedi:

“Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumundaysa rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır. Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallarla diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devri düzenlenmiştir. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

Kızılay’a bedelsiz devir

Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır.”