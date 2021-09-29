Devlet başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu: Manny Pacquiao boksu bıraktı

Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör unvanının sahibi Manny Pacquiao, aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

2022’de düzenlenecek Filipinler devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan Pacquiao, bundan böyle tüm dikkatini, 2010’dan beri içinde olduğu siyasete verecek.

Fotoğraf: Reuters

42 yaşındaki ‘Pac Man‘ lakaplı ünlü boksör, Facebook hesabından paylaştığı videoda, kendisine yoksulluktan kurtulma fırsatı ve daha fazla hayat değiştirme cesareti veren boksu bırakmanın hayatının en zor kararı olduğunu belirtti.

Deneyimli sporcunun açıklaması şöyle: “Ailemden biri, kardeşim, arkadaşım olan antrenörüm Freddie Roach başta olmak üzere ailem, yakınlarım, taraftarlarım ve kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bitiş çanını duydum. Boks sona erdi.”

Pacquiao, geçen ay çıktığı son maçında Kübalı Yordenis Ugas’a yenilmişti. Filipinli yıldız boksör Böylece kariyerini 62 galibiyet, sekiz mağlubiyet ve iki beraberlikle tamamladı.

Spor endüstrisinin en parlak yıldızlarından olan sporcu, 2015 yılında 1 milyar 250 bin dolarlık geliriyle, Forbes’un en zengin sporcular listesinde de ikinci sırada yer almıştı.