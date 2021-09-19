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Yaramazlara biraz batar!

Boks efsanesi Manny Pacquiao devlet başkanlığına aday oldu

Pac Man‘ lakaplı ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler’de 2022’de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine aday oldu.

Fotoğraf: Reuters

2019 yılında yeniden hafif sıklet boks şampiyonu olan Pacquiao, kemeri kazanan en yaşlı boksör olarak tarihe adını yazdırmıştı. Spor endüstrisinin en parlak yıldızlarından olan sporcu, 2015 yılında 1 milyar 250 bin dolarlık geliriyle, Forbes’un en zengin sporcular listesinde ikinci sırada yer almıştı.


Pacquiao, şimdi spor kariyerindeki üstün başarıyı siyaset arenasında da göstermek istiyor.

Beş yıldır senatörlük yapan Pacquiao, Demokratik Filipinler Partisi tarafından başkan adayı olarak gösterildi.

Ancak 42 yaşındaki boks efsanesini seçim yarışında zorlu bir süreç bekliyor.

Haziran ayında yapılan son anketlerde, Pacquiao en çok tercih edilen beşinci isim olabilmişti.

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