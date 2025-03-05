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Yaramazlara biraz batar!

Dernekte kumar oynayanlara 342 bin lira ceza

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir dernekte kumar oynayan 37 kişiye toplam 342 bin 139 lira ceza verildi.

Fotoğraflar: AA

Bir dernekte ve eklentileri olan dört dairede 37 kişinin olduğunu tespit eden polis, kumar oynayanlarla birlikte kumar oynatan üç şüpheliyi yakaladı.


37 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 247’şer lira olmak üzere toplam 342 bin 139 lira ceza kesildi.

Şüpheliler G.K, İ.B. ve B.C. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Derneğin mühürlendiği operasyonda polis, sehpa içerisindeki özel bölmede tombala makinesinin saklandığını tespit etti.

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