Depremzedeler için planlanan 1000 ev 100 okul projesi kararname engeline takılmış

Icon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış, depremzedeler için Kahramanmaraş’ta planladıkları kalıcı köy evi projesinin, kararname çıkmadığı için seçim sonuna ertelendiğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı resmi olarak 48 bin 448’e çıktı. Henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 277 bin 971 bina acil yıkılacak (ağır hasarlı) yıkık ya da orta hasarlı.

Kahramanmaraşlı işadamı Alkış, özellikle Göksun ilçesine bağlı köyler için planladıkları bin köy evi ve 100 okul projesinin bakanlıkla süren görüşmelere rağmen henüz kararname çıkmadığı için seçim sonrasına ertelendiğini duyurdu.