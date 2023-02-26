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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 44 bin 374’e yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

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Akşam Postası / 26 Şubat 2023

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