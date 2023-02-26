Depremlerde can kaybı 44 bin 374’e yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı. Güncellenecek…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun depremin vurduğu il ve ilçeleri yöneten CHP’li belediyeler hakkında rapor istediği ortaya çıktı.
Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP sosyal demokratların partisidir. Orta yol yolcuları partisi değiliz biz” dedi.
Kızılay enkaz altında: Mizah dergisi LeMan, Kızılay’ın depremzedelere göndermek yerine Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında çadır satmasını çizdi.
26 Şubat itibariyle tutuklananların sayısı 188.
Prof. Rukiye Eker Ömeroğlu Ahbap’a 46 milyon liraya çadır satan Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın hocası olmaktan utandığını söyleyerek af diledi.
Ekşi Sözlük üst yöneticisi Başak Purut, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın ‘iktidar trolü’ iddiasına cevap verdi: “Tamamen gerçek dışı.”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana’da 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan eğitim öğretimin 13 Mart’a ertelendiğini duyurdu.
Vekiller tam yetki açıklamasına CHP liderinin aday olduğuna dair bir cümle eklemek istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi.