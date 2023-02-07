Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) açıklamasına göre provokatif paylaşımda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edilerek ilgili birimlere gönderildi.

Başsavcılıkların talimatıyla yedi kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Ayrıca, deprem bölgesine yardım etmek isteyenleri dolandırmak amacıyla ‘oltalama dolandırıcılığı’ için hazırlanan 16 internet sitesi kapatıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak ya da taklit ederek vatandaşlardan para talep eden dört sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Deprem yardımı teması kullanarak para yatırılması talep edilen üç kripto varlık cüzdanı da donduruldu.