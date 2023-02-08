Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle beş tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen beş kişinin tutuklandığını duyurdu.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Emniyet güçleriyse sosyal medyada ‘provokatif’ paylaşım yaptığı belirtilen kişilerin peşine düştü.

202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 kişi gözaltına alınırken beş kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca, internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenleri dolandırmaya yönelik açılan 24 internet sitesinin de kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden dört sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilirken, ‘deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen üç kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı dile getirildi.