Depremin 22’nci gününde Aleks isimli köpek enkazdan kurtarıldı

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazından 22 gün sonra kurtarılan ‘Aleks’ isimli köpek tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

Akcurun Mahallesi’nde yaşayan Murat Arıcı dün üstü samanlık altı da ahır olarak kullanılan iki katlı binanın yıkılması sonucu enkazda kalan Sibirya kurdu cinsi köpeğinin sesini duyunca kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bitkin halde bulunan köpek, tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahra hastanesine götürüldü.

Aleks’i enkazdan çıkaran HAYTAP gönüllüsü Osman Polat AA muhabirine, depremlerde hayvanların da büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Afetin 22’nci gününde köpeği enkazdan sağ çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Polat, şöyle konuştu: “Enkazda yapılan dinlemede köpeğin canlı olduğunu anladık. Alan çok küçüktü, enkazın altında kalmıştı. Küçük bir delik vardı köpeğin sadece burnu sığacak şekilde bir delikti. Orayı keserle kazdım, demirleri kestik. Köpeğe bir şekilde ulaştım.”

Aleks’in kilo kaybettiğini vurgulayan Polat, hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.