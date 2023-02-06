Depremden dolayı fiyat artıran işletmelere soruşturma

Ankara başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artıran bazı otobüs firmaları ve battaniye gibi eşyaları yüksek fiyattan satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Kilis. Fotoğraf: AA

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1541.

Başsavcılığın açıklamasında AŞTİ’de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.

Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, “İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir” dendi.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi.

Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi.

18.40 itibariyle ölü sayısı 1541.